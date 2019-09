Precipita da un muretto: tanta paura per un'alunna di Agropoli

Ha fatto un volo di cinque metri la studentessa di Agropoli che stamattina, all'uscita di scuola, poco dopo le ore 12.30, ha perso contatto con il muretto sul quale si era seduta ed è precipitata nel vuoto.

I soccorsi

Tanta paura per i compagni di classe e per i docenti che hanno subito allertato il 118. La ragazza, una quindicenne, ha riportato solo escoriazioni. Tanta paura ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Lo scrive infocilento.it