Duecento alunni bocciati nel salernitano: alcuni genitori si rivolgono al Tar

Sarebbero poco più di 200 gli studenti che non hanno superato l’anno scolastico nel salernitano: come riporta Il Mattino, tra questi una ventina hanno contestato la decisione rivolgendosi al Tar, per mettere in discussione le bocciature degli alunni.

Il fatto

Secondo quanto riferito dai presidi, i genitori dei non ammessi avrebbero presentato istanza di accesso agli atti relativi ai propri figli che non potranno giungere alle classi intermedie.