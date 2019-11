Scuola e sport, gli alunni dell'istituto "Vigilio" di Eboli volano in Grecia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Finalmente al via il primo incontro con la Grecia . I ragazzi dell'Istituto Compresivo "Virgilio" di Eboli domenica 24 novembre 2019 partiranno per Grevena–Grecia ,la prima tappa prevista dal progetto Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici per scambi tra scuole e, riguarderà le discipline olimpiche della maratona, corsa veloce, lancio del peso e staffetta. L’idea progettuale “Sport to Educate, to Integrate, to Become Citizens of the World”, presentata dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Gabriella Ugatti, dell’I.C. Virgilio Di Eboli (SA), offre la possibilità di stimolare il processo di socializzazione con il contatto e il confronto con compagni e docenti di altre nazioni costruendo rapporti basati sui valori dell’accoglienza , della solidarietà e del rispetto reciproco, nella consapevolezza che ciascuno può essere portatore di contributi positivi alla vita collettiva. Gli alunni saranno testimoni e si confronteranno con gli altri studenti sui valori positivi dello sport, quali la Lealtà, la Temperanza, la Resilienza, l’accettazione delle debolezze, della sconfitta, della generosità.

Il progetto avrà la durata di 24 mesi, da settembre 2019 ad agosto 2021, e vedrà coinvolte, oltre all’Italia, cinque nazioni europee in 6 tornei sportivi:

• Giochi olimpici in Grecia con tema "Valori e storia dei giochi olimpici

• Torneo di Pallamano in Romania, con tema: "I valori legati alla pratica sportiva"

• Torneo di Datchball in Spagna, con tema: "Sport: passato e presente. Quali differenze?"

• Badminton e Calcio in Bulgaria, con tema: "I migliori esempi di sportività"

• Street Basket in Portogallo con tema: "Salute e sport"

• Mini Tennis Cup in Italia con tema: "Abitudini alimentari sane"