Colto da infarto percorre a piedi la strada chiusa: vivo per miracolo 56enne di Amalfi

Momenti di paura, questa mattina, per un 56enne di Amalfi che, intorno alle 8, è stato colto da un improvviso malore. L’uomo - racconta Il Vescovado - viene accompagnato in auto ad Atrani dove, però, è costretto ad attraversare a piedi i cinquanta metri del tratto chiuso al transito veicolare per pericolo caduta massi.

L’episodio

Fortunatamente, poco dopo, riesce a trovare un passaggio fino all’ospedale di Castiglione di Ravello, dove il cardiologo di turno che, a seguito di alcuni accertamenti, gli conferma che era in corso un infarto. Per questo, in pochissimo tempo, viene sottoposto alla terapia farmacologica stabilizzatrice e trasportato d’urgenza in eliambulanza alla Torre Cardiologica dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è stato sottoposto ad un intervento in angioplastica. Le sue condizioni di salute sono buone.