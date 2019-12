Nascondeva quattro "cipolle" artigianali illegali: denunciato 18enne ad Amalfi

Un ragazzo di 18 anni, residente ad Amalfi, è stato sorpreso, dai carabinieri, con alcuni botti illegali (quattro "cipolle" artigianali e una batteria di fuochi, entrambi dall'alto potenziale offensivo), che avrebbe utilizzato in occasione della veglia per i festeggiamenti in onore di Sant’Andrea.

L'inseguimento

Il giovane, alla vista di una gazzella dell’Aliquota Radiomobile, ha iniziato a correre sul lungomare. A quel punto i militari sono scesi dalla vettura per inseguirlo. E così, in giro di poco tempo, sono riusciti a bloccarlo davanti agli occhi incuriositi dei passanti. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.