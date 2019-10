Sorpreso con un coltello tra le auto nel parcheggio: denunciato 44enne ad Amalfi

Un’automobile con a bordo quattro persone, provenienti dalla provincia di Napoli, è stata fermata nei pressi dei parcheggi adiacenti a Piazza Flavio Gioia ad Amalfi.

Il blitz

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno sorpreso un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, in possesso di un coltello con una lama lunga 15 centimetri. Gli altri occupanti, invece, avevano solo precedenti per reati contro il patrimonio. Il 44enne, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Salerno in stato di libertà, in attesa delle valutazioni di competenza.