In viaggio in auto, getta la droga dal finestrino: arrestato un ragazzo di 21 anni

Getta la droga dal finestrino, dopo essere stato fermato durante un controllo in strada. Il protagonista è un ragazzo di 21 anni, della Costiera Amalfitana, colto in flagranza di reato dai carabinieri di Amalfi, in via Leone X, mentre si dirigeva con l'auto a Pogerola

Il controllo

Già noto alle forze dell'ordine, il giovane guidava un'auto con una targa bulgara ed aveva destato l'attenzione dei militari, oltre che per la velocità sostenuta. Nel veicolo, il 21enne aveva tentato di disfarsi di una busta di cellophane con dentro 100 grammi di marijuana. A quel punto è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, oltre che per l'articolo 650, relativo al divieto violato di rispettare i provvedimenti dell'autorità, in materia di prevenzione per contagio da Coronavirus.