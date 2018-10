Amalfi, esenzione totale del pagamento della mensa scolastica

Amalfi privilegia il diritto allo studio, aiutando le famiglie nel sostenere le spese per il mantenimento dei figli a scuola. Anche per il nuovo anno scolastico, infatti, è stato pubblicato l'avviso per l’esenzione totale dal pagamento della mensa in base al reddito ISEE.

La precisazione

Oltre ad imporre alla ditta l’utilizzo di prodotti certificati biologici e di produzione locale, il servizio prevede infatti una quota di pasti gratuiti da assegnare ai bambini o da destinare a fini sociali nel caso in cui arrivassero meno istanze del numero di pasti disponibili.

Info utili

I nuclei familiari che intendano partecipare all’avviso di esenzione dal pagamento della refezione scolastica devono presentare apposita istanza, da compilare sul modello scaricabile dal sito istituzionale dell’ente o disponibile presso il Servizio “Scuola e Politiche Sociali” del Comune di Amalfi. Alla domanda, che dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 5 ottobre 2018, vanno allegati il modello ISEE 2018 relativo ai redditi 2017 e il documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. La documentazione potrà essere consegnata a mano, direttamente all’ufficio protocollo del Comune, in busta chiusa con l’indicazione del mittente e con la dicitura “Istanza per esenzione pagamento refezione scolastica”, oppure a mezzo PEC, all’indirizzo amalfi@asmepec.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Istanza per esenzione pagamento refezione scolastica”.