In sosta nella rada di Amalfi il Christina O, il famoso yacht di Aristotele Onassis

Occhi puntati sull'orizzonte, in Costiera: è in sosta nella rada di Amalfi il Christina O, come riporta Il Vescovado, uno dei più grandi e lussuosi yacht al mondo, appartenuto ad Aristotele Onassis.

La curiosità

Oltre a Maria Callas e Jackie Onassis, rispettivamente compagna e moglie di Aristotele Onassis, a bordo vennero ospitate varie celebrità come Marilyn Monroe e Frank Sinatra, Liz Taylor e Richard Burton amavano rilassarsi davanti al camino del salone Lapis. Nel 1957, nell'Ari's Bar si svolse il primo incontro tra l'ex primo ministro britannico Winston Churchill e il futuro Presidente degli Stati Uniti John Kennedy. Tanta curiosità.