Amalfi, tutto pronto per l'inaugurazione della palestra "Marina Grande"

E’ in programma per giovedì prossimo il taglio del nastro per la palestra della Marina Grande di Amalfi. La struttura dove si allenano i canottieri amalfitani ed anche l'equipaggio del galeone che ha vinto l'ultima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, è stata rinnovata grazie ad un finanziamento di 132mila euro a fondo perduto ottenuto dal Coni.

La cerimonia

La palestra si appresta ad essere riconsegnata alla città, alla presenza del presidente della Federazione Italiana di Canottaggio Giuseppe Abbagnale. L'appuntamento è per le 18di giovedì 7 marzo al Salone Morelli. Qui ci saranno i saluti del sindaco Daniele Milano, del consigliere delegato allo sport Francesco De Riso e del presidente della Federazione Giuseppe Abbagnale, già consegnato alla leggenda dello sport per il suo palmares da canottiere.

Dopo i saluti al Salone Morelli, che saranno occasione per presentare i lavori che vedono la palestra rinnovata oltre che nelle strutture anche nelle dotazioni con le nuove attrezzature acquistate dall'amministrazione comunale, ci sarà il taglio del nastro alla Marina Grande.