Amalfi, parte il restyling nella frazione di Pogerola: i dettagli dei lavori

E’ in corso, da alcuni giorni, un nuovo intervento di riqualificazione e di messa in sicurezza nella popolosa frazione di Pogerola, dove l'amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha dato il via a una serie di lavori necessari alla sistemazione della rete idrica di convogliamento delle acque e di alcuni tratti di strada.

I dettagli

L'intervento nello specifico riguarda la messa in sicurezza di alcuni tratti di costone roccioso prospiciente via Castello attraverso il rafforzamento corticale; la sistemazione del parapetto lungo il tratto terminale di via Castello e del selciato in pietra, con relative finiture; la realizzazione di una linea di fogna per le acque bianche, con relativi pozzetti e griglie, lungo via Papa Leone X. A questo si aggiunge il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso per il tratto terminale di via Papa Leone X e della rampa di accesso alla piazzola parcheggio subito a monte.

Il commento

Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bottone: “I lavori in via di realizzazione rientrano in quel quadro di interventi predisposti nelle frazioni di Amalfi per potenziare i servizi, eliminare pericoli incombenti, migliorare l'arredo urbano. Continua l'impegno della nostra amministrazione per la cura del territorio comunale”.