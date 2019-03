Amalfi, operai in "nero" nel cantiere di un albergo: multe e denunce

Due persone sono state denunciate per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, mentre altre otto per abusivismo edilizio. E’ questo - riporta Il Vescovado - il risultato di una importante operazione condotta dai carabinieri di Amalfi insieme al Nucleo Ispettorato del lavoro di Salerno, all’interno di un cantiere aperto in un albergo della Divina.

Le verifiche

Nel corso dei controlli sono stati identificati tredici lavoratori, di cui due in nero e cinque irregolari. Complessivamente sono state verbalizzate alle ditte edili 11 multe per 25 mila euro. Al termine degli accertamenti i due legali rappresentanti sono stati denunciati e sanzionati con sei multe per 5 mila euro.