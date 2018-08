Amalfi, turisti britannici ubriachi si picchiano in vacanza

Lite, ieri sera, nel centro di Amalfi, tra due turisti britannici completamente ubriachi.

Il caso

L’episodio si è verificato mentre i due amici, in vacanza con le rispettive compagne in Costiera Amalfitana, stavano bevendo l'ennesima birra all'esterno di un locale di piazza Flavio Gioia. Ad un certo punto - riporta Il Vescovado - uno dei due, in evidente stato di alterazione, avrebbe ingaggiato un violento litigio con la propria fidanzata. Sono volate parole grosse e anche qualche spintone che hanno indotto l'amico a intervenire a difesa della ragazza. Ne è nata una colluttazione dall'elevato tasso etilico. Sono stati alcuni presenti, con difficoltà, ad intervenire per placare gli animi. Poco dopo è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile per gli accertamenti del caso.