Intascava i soldi del parcheggio: arrestato dipendente comunale ad Amalfi

Un 65enne, A.A le sue iniziali, dipendente della società municipalizzata del Comune di Amalfi che gestisce i parcheggi, la “Amalfi Mobilità surl”, è stato arrestato dai carabinieri per truffa e peculato. Le manette sono scattate a seguito di segnalazioni giunte da parte da alcuni avventori del parcheggio sul porto situato alla fine del Lungomare dei Cavalieri, che erano stati invitati a pagare la sosta al lavoratore comunale invece che versare il denaro nell’apposita cassa automatica.

Le indagini

A questo punto i militari hanno voluto vederci chiaro verificando personalmente il comportamento dei dipendenti: effettivamente, grazie anche ad alcune telecamere di videosorveglianza, hanno accertato che il 65enne, in due circostanze differenti, dopo aver verificato attraverso l’apparecchio elettronico che conteggia il tempo effettivo di sosta, si era fatto consegnare personalmente da due turisti stranieri, la somma preposta al pagamento del parcheggio ed invece di inserire il dovuto nell’apposita cassa continua, si era messo in tasca il denaro consegnando agli avventori un chip coin “scarico” che apriva la sbarra posta all’uscita del parcheggio con un pulsante di emergenza. I due viaggiatori malcapitati, chiaramente ignari di tutto, sono stati condotti in caserma dove hanno confermato per filo e per segno quanto loro accaduto, aggravando così la posizione del dipendente comunale. Nella circostanza è stata effettuata anche una perquisizione nei confronti di un altro dipendente della stessa società, F.P., di 62 anni. Visti gli elementi raccolti il 65enne è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno, in attesa del rito direttissimo che svolgerà presso il Tribunale di Salerno.