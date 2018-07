Dolore ad Amalfi, si è spenta la professoressa Gerarda

Dolore ad Amalfi, per la morte della professoressa Gerarda Barone, volata in Cielo nella tarda mattinata all’ospedale “Gemelli” di Roma presso cui era ricoverata in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Come riporta Il Vescovado, l’insegnate di Italiano alla scuola di secondo grado di Amalfi da tempo combatteva contro una malattia degenerativa.

Originaria di Caivano ma coniugata ad Amalfi avrebbe a breve raggiunto la meritata quiescenza dopo aver dedicato una vita al mondo della scuola e alla formazione e all’educazione di generazioni di alunni. Tutti stretti attorno alla sua famiglia per la sua prematura scomparsa.