Amalfi, choc su di una barca: muore mentre fa la doccia

Ad Amalfi un uomo è morto, questa mattina, a bordo di un’imbarcazione ormeggiata nel porto turistico. La vittima, un 65enne salernitano, si trovava in Costiera per trascorrere il Ferragosto. Con lui, in barca, c'era la sua famiglia. Dalle prime informazioni, stava facendo la doccia poi ha accusato un malore. E' stata la moglie a chiamare i soccorsi, giunti insieme agli uomini della capitaneria di Porto di Amalfi, agli ordini del comandante Antonino Giannetto. Il corpo è stato preso in custodia dal magistrato di turno e dal medico legale, per gli accertamenti del caso.