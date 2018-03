Branco in azione ad Amalfi: 33enne finisce in ospedale

Tensione, la scorsa notte ad Amalfi, dove gruppi di giovani (forse una quindicina) sono venuti alla mani all’uscita di un locale situato nei pressi degli antichi arsenali.

I soccorsi

Ad avere la peggio – riporta Il Vescovado - un 33enne di Ravello, estraneo a fatti equivoci, preso di mira dal branco di Amalfi. Si tratta di persone tra i 23 e i 33 anni, di Amalfi e Ravello che sono entrati in contatto per un vecchio regolamento di conti, dovuto a controversie legate ai recenti fatti di cronaca. L’uomo, dopo essere stato colpito con una testata, ha subito l'aggressione da parte di altri tre o quattro giovani. A soccorrerlo sono stati alcuni dei presenti. Poi è stato condotto al pronto soccorso di Castiglione, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita sopraciliare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Amalfi in concomitanza con un'altra lite avvenuta all'interno dello stesso locale, molto frequentato dai giovani della Costiera Amalfitana per raccogliere notizie utili alle indagini per far luce sull’episodio.