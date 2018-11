Amalfi, sequestrato un chiosco-bar del porto

I carabinieri di Amalfi hanno posto i sigilli ad un chiosco-bar, situato in Piazzale Protonini, precisamente all'interno del porto della nota località turistica della Costiera Amalfitana.

Il blitz

Nel corso dei controlli - riporta Il Vescovado - i militari dell’Arma hanno contestato alcune difformità rispetto alle autorizzazioni demaniali ottenute per la realizzazione della nuova struttura provvisoria. Quest’ultima, dunque, è stata sottoposta a sequestro preventivo per consentire ulteriori accertamenti per ristabilire lo stato dei luoghi.