Amalfi, anziana con la febbre soccorsa da pompieri e 118

Momenti di apprensione per un’anziana di 79 anni di Amalfi che, questa mattina, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. La donna febbricitante - riporta Il Vescovado - abita nella frazione alta di San Biagio, difficilmente raggiungibile per la presenza di vicoli e strettoie.

L'intervento

I soccorritori, muniti di tute monouso a protezione batteriologica, sono riusciti, senza non poche difficoltà, a condurla sino all’ambulanza ferma in piazza per poi trasportarla all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è tuttora ricoverata e monitorata dai medici.