Disagi in Costiera Amalfitana: strada chiusa per una frana

Il maltempo che da giorni sta imperversando anche in Provincia di Salerno ha creato, nella giornata di oggi, grosse difficoltà in Costiera Amalfitana. Ad Amalfi, lungo la strada interna di via Maestra dei Villaggi, nella frazione di Lone, si è verificato il crollo di una grossa macera a secco con pietre e terriccio che hanno completamente invaso la strada. L'area è stata delimitata e chiusa dagli agenti della Polizia Locale di Amalfi, con il supporto dei volontari della Millenium. Ora si resta in attesa di verifiche da parte del personale tecnico comunale per individuare le soluzioni e definire l’esecuzione di eventuali interventi per il ripristino dello stato dei luoghi.