L'autista non li fa salire e i turisti bloccano il pullman: traffico in tilt ad Amalfi

Caos viabilità, questa mattina, ad tra Amalfi ed Agerola dove alcuni turisti hanno bloccato la marcia di un autobus della Sita per protestare contro il sovraffollamento del mezzo.

Il caso

L’autista, infatti, era stato costretto a chiudere le porte perché non poteva far salire più nessuno a bordo. Non c'era più spazio e poteva essere pericoloso sovraccaricare il bus. E così le persone rimaste a terra si sono piazzate davanti al pullman paralizzando la circolazione veicolare. Sul posto sono giunti i vigili urbani che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a spostarli dalla strada e a placare gli animi.