Amalfi, aggredisce il nuovo fidanzato della ex nel suo bar

Non accettava la fine della sua relazione con la sua ex fidanzata. E, per questo, non le dava più pace, nonostante lei avesse trovato un nuovo amore.

Il fatto

E così, la scorsa notte, lui si è presentato nel locale del nuovo fidanzato. Prima qualche parola di troppo, poi – riporta Il Vescovado - si è passati ai fatti, con i due ragazzi di Amalfi che sono venuti alle mani sotto le urla della giovane in preda al panico. Ad avere la peggio è stato il gestore del bar, che è rimasto gravemente ferito al volto. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno ascoltato i presenti tra cui la madre della ragazza, intervenuta dopo aver avvertito le urla di sua figlia. È stata la donna a confermare le interferenze provocate dall’ex fidanzato, persona già nota alle forze dell’ordine