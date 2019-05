Ubriaco semina il panico con l'auto ad Amalfi: bloccato dai vigili

Paura, domenica scorsa, ad Amalfi, dove – riporta Il Vescovado – la Polizia Municipale ha bloccato un uomo in evidente stato di alterazione alla guida. L’andatura discontinua del suo veicolo ha seminato il panico tra la gente. Per questo gli agenti sono intervenuti in Piazza Flavio Gioia.

I soccorsi

Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 che ha condotto l’uomo presso il presidio ospedaliero Costa d’Amalfi, dove, al termine degli accertamenti di rito, è risultato positivo all’alcol test. Ora rischia una denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.