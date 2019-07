Capaccio, scopre l'amico con la sua ex e li picchia con la mazza da baseball

Aggressione e feriti a Capaccio Paestum, in località Licinella: uno straniero ha scoperto l'amico e la sua ex in macchina e li ha aggrediti con una mazza da baseball.

L'inseguimento

L'auto della coppia è stata raggiunta e tamponata. Poi è scattata l'aggressione. Lo straniero - scrive ondanews.it - si è avvicinato all’auto e ha preso a schiaffi l’ex fidanzata. Ha poi usato la mazza da baseball per pestare a sangue l’amico. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo al l’osedale di Vallo della Lucania per le gravi ferite riportate