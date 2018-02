Calcedonia: entusiasmo alle stelle per l'indirizzo musicale

Negli ultimi anni stanno proliferando gli indirizzi di studio particolari per le scuole medie e, presso l'Isituto Comprensivo Calcedonia di Salerno, uno dei più ambiti è l'indirizzo musicale. "Nella nostra sezione musicale si possono utilizzare quattro strumenti: violino, pianoforte, clarinetto e tromba": ci ha spiegato la dirigente Mirella Amato.

L'indirizzo musicale

"Prima di iscriversi i bambini svolgono una prova preselettiva che che mira a valutare la capacità di ritmo e la conoscenza del pentagramma - ha continuato la dirigente - Abbiamo una percentuale molto alta di richieste, parliamo di oltre il 40% delle nuove iscrizioni ma, purtroppo, abbiamo una singola sezione e, quindi, dobbiamo fermarci a poco più di 25 bambini ogni anno. Sin dal 2011 siamo tra le scuole primarie selezionate in grado di effettuare la sperimentazione musicale - ha continuato - La nostra anima musicale, quindi, è piuttosto consolidata e questo è importante perchè riusciamo a dare una possibilità a quelle famiglie che non possono permettersi lezioni musicali private per i loro figli, anche perchè, quando è nata questa sperimentazione, il quartiere era molto difficile con famiglie che vivevano situazioni complicate e, attraverso questo sistema, si è potuto evitare anche la dispersione scolastica. Alla Calcedonia - ha spiegato Mirella Amato - cerchiamo di educare alla musica i nostri alunni sin da bambini ed i nostri docenti di strumento della secondaria si prestano molto volentieri per lavorare con i più piccoli, sia della scuola primaria che di quella dell'infanzia. Abbiamo voluto sviluppare un sistema verticale della musica tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria. Anche con Scuola Viva, sin dall'anno scorso, abbiamo implementato dei moduli musicali tra i quali uno in cui partecipano anche i genitori, dedicato allo studio di strumenti antichi o di altri popoli", ha concluso la dirigente.