"Ambasciatori del Territorio", Santoro premia i genitori della scuola Costa

Continua l'iniziativa voluta dal consigliere provinciale Dante Santoro che, ogni mese, premia un cittadino meritevole quale “Ambasciatore del Territorio”. Questa mattina, presso gli uffici del gruppo “Provincia di Tutti”, a Palazzo Sant'Agostino, il riconoscimento è stato assegnato ai genitori della scuola “Giacomo Costa”.

Il riconoscimento

Le mamme e i papà degli alunni, infatti, stanchi del degrado in cui versava l'istituto scolastico in questione si sono rimboccati le maniche ed hanno riconsegnato una scuola più bella e pulita armandosi di scopa, palette e vernici. "I cittadini attivi rendono le città più belle. Lo Stato siamo noi" ha dichiarato Santoro che ha poi premiato - in rappresentanza di tutti i genitori - Gianluca Di Martino, Rosanna Gentile e Caterina Tedesco.

Gallery