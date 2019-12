Ambiente, bambina di Agropoli scrive a Conte: ecco la risposta

Una bambina di Agropoli, di nome Lavinia, ha inviato alla lettera, tramite un parente, al presidente del consiglio Giuseppe Conte che, venerdì pomeriggio, è arrivato a Vallo della Lucania per partecipare ad un’iniziativa alla presenza di un centinaio di sindaci del territorio. La ragazzina, di 11 anni, abita ad Agropoli ma, per problemi di salute, non è riuscita a recarsi alla kermesse organizzata dal senatore Castiello (M5S) per incontrare il premier che considera “un punto di riferimento, perché emana giustizia, rispetto e amore verso la Patria. Io la stimo molto per tutto quello che sta facendo per l’Italia e per i cittadini”.

L’appello di Lavinia

La giovane agropolese lancia un appello a Conte: “Io sono contro la plastica, quindi mi piacerebbe che lei distribuisse degli erogatori d’acqua potabile nelle città italiane (e non solo), così da collaborare per un mondo migliore. Mi ha fatto piacere “parlare” con lei, spero ci sia un’altra occasione per incontrarla personalmente”. Un messaggio semplice e chiaro quello di Lavinia a cui, il premier, ha risposto questa mattina con un post su Facebook.

La risposta di Conte: