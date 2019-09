Violazioni ambientali: carabinieri Noe sequestrano impianto a Pagani

Un impianto industriale a Pagani scaricava acque reflue industriali nel Canale Fosso Imperatore, in assenza di autorizzazione, ed effettuava gestione di rifiuti in carta e plastica non conformi alla legge. Per questi motivi, i carabinieri del Noe di Salerno sono intervenuti e hanno sequestrato l'impianto.

Le conseguenze

E' stato nominato un amministratore giudiziario per tutelare i lavoratori. L'impianto nel quale sono state rilevate violazioni in materia ambientale si occupava - scrive il quotidiano Il Mattino - di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e produzione di cassette in Hdpe.