Poliche sociali: l'ambito S5 ricerca operatori domiciliari, fisioterapisti e logopedisti

Possibilità di lavoro a Salerno, nelll'ambito delle Politiche Sociali. L'Ambito territoriale Sociale di Salerno S5 (Salerno - Pellezzano), infatti, rende noto che ricerca operatori domiciliari, fisioterapisti, logopedisti da impiegare nel progetto Home Care Premium 2017.

Le informazioni

Per informazioni, è possibile telefonare allo 089666696, o inviare una mail a hcpsalerno@gmail.com o, infine, recarsi allo Sportello Sociale sito a Salerno, in via La Carnale 8.