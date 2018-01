Ambliopia, prevenzione a scuola: la "Matteo Mari" ospita Sight for kids

In fila per due con le maestre al proprio fianco, 250 alunni del Quarto Circolo Didattico "Matteo Mari" di Salerno sono stati presi in consegna stamattina dagli oculisti che hanno aderito al progetto nazionale "Sight for kids", finanziato da Sosan in unione con i Lions. "Il progetto è uno screening per l'ambliopia, deficit visivo di un occhio, destinato alla fascia d'età da 3 a 6 anni - spiega la dottoressa Paola Giustiniani, oculista, coordinatrice del distretto 108 YA che rappresenta Campania, Basilicata e Calabria - La scuola Matteo Mari è Istituto pilota nel comune capoluogo ma ci sono già state altre tappe del progetto a Mercato San Severino e Sala Consilina. Altre ve ne saranno a Polla e Sant'Arsenio".

Il metodo

Stamattina, dalle ore 9.30, gli alunni dell'Istituto presieduto dal dirigente scolastico Liliana Dell'Isola hanno raggiunto il primo piano ed il laboratorio dedicato alle visite oculistiche. Gli strumenti utilizzati non sono stati invasivi: ogni bambino ha guardato in un visore, con l'aiuto di colori e di immagini rotanti. "Il primo obiettivo è informare insegnanti e genitori sulla realtà dell'ambliopia, la prevenzione e le tecniche di correzione del deficit visivo", ha concluso la dottoressa Giustiniani.