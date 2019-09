Vendeva frutta abusivamente ed occupava la carreggiata: denunciato ambulante a Pastena

Blitz di Vigili Urbani e Carabinieri, stamattina, per controllare un'attività di commercio abusivo di frutta, in via Gennaro Righelli a Pastena, nel pressi dei varchi di accesso ed uscita della tangenziale di Pastena.

Il caso

L’ambulante abusivo non solo effettuava la vendita senza le necessarie autorizzazioni, ma occupava parte della carreggiata per esporre la merce. L'uomo, dunque, è stato denunciato e la frutta sequestrata. A ripulire la zona, infine, ci ha pensato Salerno Pulita.