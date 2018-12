Venditori abusivi, blitz dei vigili in borghese a Salerno: raffica di sequestri

Il comandante della Polizia Municipale di Salerno Antonio Vecchione ha coordinato un’operazione degli agenti in abiti civili su tutto il territorio cittadino contro l'ambulantato abusivo.

Il bilancio

L'operazione ha portato a 18 sequestri amministrativi di merce di varia tipologia (giocattoli, chincaglieria varia, accessori di abbigliamento etc.) in diverse zone strategiche della città (Corso Vittorio Emanuele, via Mercanti, Piazza F. Gioia, Villa Comunale, via Roma, Lungomare Trieste). Sul Lungomare Trieste si è proceduto, inoltre, a due sequestri penali di merce contraffatta, ovvero scarpe e giubbini con marche di note aziende produttrici, a cittadini di presumibile provenienza extracomunitaria che proponevano la vendita dei prodotti, esponendoli su lenzuola distese sul suolo pubblico, ostacolando, di fatto, la circolazione pedonale. Questi ultimi, all'arrivo degli agenti, sono scappati abbandonando la merce al suolo, che è stata recuperata e sottoposta a sequestro. Di quanto accaduto è stata informata anche la Procura della Repubblica. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni, quando lo svolgimento dell'evento Luci d'Artista raggiungerà i picchi più alti di presenze di visitatori e turisti.