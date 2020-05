Fase 2, ambulatori ancora chiusi al Ruggi: in corso lo studio del protocollo da attivare

Ancora chiusi, gli ambulatori del Ruggi, come anche quelli privati convenzionati con la struttura ospedaliera di via San Leonardo. La motivazione risiede nel fatto che risulta, ad oggi, in corso lo studio per il protocollo sanitario da attuare per garantire le prestazioni dei pazienti in sicurezza. Non solo: si sta pensando anche alla modalità di "reclutamento" dei pazienti in base a criteri che consentano di escludere il rischio di contagi. Prima di riattivare le prestazioni, infatti, è necessario sapere quali pazienti siano in condizioni di accedervi: probabilmente, si ricorrerà ad un triage telefonico per verificare eventuali stati febbrili o tosse nelle persone che necessitano di visite ambulatoriali.

Gli accertamenti precauzionali

In caso tali pazienti dovessero presentare sintomi sospetti da Covid-19, dovranno essere prima sottoposti agli esami sierologici ed eventualmente al tampone: ignorare questo fondamentale "passaggio" significherebbe, infatti, accogliere possibili vettori del virus e trasformare gli ambulatori in focolai, con una riesplosione dell'emergenza. Proprio per scongiurare tale situazione, inoltre, è opportuno anche individuare locali idonei per ospitare i pazienti che dovranno, inoltre, essere distanziati sia fisicamente che nel tempo durante i turni delle visite.

Parla il dottor Mario Polichetti, responsabile alla Sanità della Fials: