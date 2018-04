Amianto e percolato in un'azienda a Montecorvino Rovella: gli operai vanno in Procura

Diversi operai e dipendenti di una nota azienda situata in località “San Martino” di Montecorvino Rovella hanno presentato un esposto in Procura denunciando rischi alla salute per la presunta presenza di eternit amianto e percolato nel terreno. A darne notizia è il movimento civico “Prima i Cittadini” guidato dal candidato sindaco Mariano Iodice.

Il caso

L' esposto non si riferisce direttamente alla struttura in cui prestano servizio ma ad un struttura confinante già al centro di numerose denunce e esposti e accertamenti degli organi di controllo. “La situazione – fanno sapere dal movimento civico - desta grande preoccupazione nell' imprenditore che vede a rischio l' attività della propria azienda a causa delle denunce dei propri dipendenti. La situazione riguardo tali possibili pericoli ambientali è nota da tempo anche all'amministrazione e al primo cittadino”.