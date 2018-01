Nocera Superiore: non c'è inquinamento da amianto a Materdomini

"Non ci sta inquinamento da amianto a Materdomini": a certificarlo è stato Marcello Monaco, direttore del laboratorio Urciuolo di Avellino, incaricato di eseguire le analisi in MOCF (Microscopia Ottica a Contrasto di Fase) sui campioni di aria prelevati nel mese di dicembre. La proprietà della Sas Riv ha trasmesso, nella giornata di ieri, una nota al sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano, nella quale comunica anche la nomina di Antonio Di Martino quale dell’addetto al controllo delle attività di monitoraggio relative alla dispersione di fibre in amianto in atmosfera, attuate per il controllo delle coperture dello stabilimento.

Il commento del sindaco

"È il primo accertamento scientifico certificato che abbiamo sull’area dopo decenni – ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Cuofano – ed è frutto di un dialogo innestato con l’amministratore della società al quale abbiamo chiesto un’analisi completa che, oggi, rappresenta una premessa importante alla vera rivoluzione in programma a Materdomini con la rigenerazione della Sas Riv che immaginiamo con il PUC".