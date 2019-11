"Ammaraggio a Salerno", esercitazione della Croce Rossa a Santa Teresa

Tanta curiosità, questa mattina, nelle acque antistanti la spiaggia di Santa Teresa, a Salerno, dove sono andate in scena le esercitazioni di Protezione Civile previste dall’evento EmerCampania 2019 della Croce Rossa Italiana, supportato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e patrocinato dalla Regione Campania.

L'esercitazione

Dalle 9.30 alle 12, in particolare, è stato simulato l’ammaraggio d’emergenza di un velivolo in difficoltà e le operazioni di salvataggio delle persone a bordo. All'esercitazione hanno partecipato oltre 80 volontari di Croce Rossa, ambulanze, mezzi, attrezzature ed un Presidio Medico Avanzato allestito sull’arenile che daranno vita ad un gigantesco scenario d’emergenza che è servito a tastare l’addestramento e le capacità operative del personale volontario della Croce Rossa Italiana: mentre gli Opsa (Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua) si sono occupati di estrarre dal velivolo e recuperare in mare i pericolanti ed a portarli a riva, i volontari ed i sanitari CRI hanno provveduto ad accogliere e curare gli stessi. A riva anche gli operatori del Servizio Emergenza Psico-sociale della Croce Rossa Italiana per il dovuto supporto psicologico di feriti e naufraghi.

Le foto sono di Antonio Capuano

