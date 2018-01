Innamorarsi dopo gli 80 anni: la storia di due nocerini sbarca su Rai 3

Tanta curiosità per i romantici del nostro territorio: sbarca sulla Rai la storia di Elisabetta e Gennaro di Nocera Superiore. Le telecamere di ‘Non ho l’età, infatti, puntano i riflettori sull'amore di Elisabetta e Gennaro, over 80, nata tra una bachata ed uno scambio di liscio, che verrà raccontata attraverso il programma in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. Galeotto fu il Centro Polivalente di via Russo, dove si svolgono attività ricreative e ginniche per la terza età. Ed è qui che è scoccata la scintilla tra i due arzilli anziani. Ieri mattina la troupe del programma è stata in città per le riprese.

La soddisfazione del sindaco

"Sono felice ma non sorpreso – ha detto sindaco Giovanni Maria Cuofano – perché quando si creano le condizioni per stare insieme, socializzare, integrarsi è molto più semplice che nascano amicizie importanti e, come nel caso di Elisabetta e Gennaro, l’amore. Il centro polivalente lo abbiamo riattivato da tempo attraverso attività ed iniziative ed è diventato un punto di riferimento importante per i ‘ragazzi’ della cosiddetta terza età", ha concluso.