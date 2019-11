Analisi di nuovo a pagamento, stop alle convenzioni a Salerno e provincia

Si torneranno a pagare le visite specialistiche e gli esami diagnostici e di laboratorio in regime di convenzione a Salerno e provincia. Si registra, infatti, un ennesimo esaurimento dei tetti di spesa - riporta Il Mattino - con inevitabili conseguenze per i pazienti che avevano effettuato le prenotazioni e che dovranno pagare di tasca propria la prestazione richiesta o inserirsi nelle liste d'attesa delle strutture pubbliche.

L'allarme

La data non è ancora fissata ma l’unica cosa certa, a questo punto, è che almeno per il 2019 il più che probabile imminenti stop sarà l’ultimo e coinvolgerà, ancora una volta, oltre 100 mila over 65, che vive con una pensione al di sotto di 800 euro. Per queste persone l’esaurimento dei tetti di spesa per le prestazioni sanitarie in regime convenzionato diventa un vero dramma.