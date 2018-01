Manutenzione straordinaria sul viadotto ‘Cristoforo’: nuovi disagi sulla Tangenziale

Disagi sulla carreggiata nord della Tangenziale di Salerno: l'Anas fa sapere che per il prosieguo delle attività di manutenzione straordinaria sul viadotto ‘Cristoforo’, a partire da lunedì 29 gennaio e fino a giovedì 1° febbraio, sarà chiusa al traffico la rampa d’uscita dello svincolo di Fratte al km 55,200.

La mappa

Come già annunciato, da lunedì 29 gennaio e fino a sabato 3 febbraio, – esclusivamente in orario notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo – sempre sulla carreggiata nord della Tangenziale, in direzione Pontecagnano/Fratte, sarà interdetta al transito la tratta situata tra l’uscita di Sala Abbagnano (al km 57,200) e l’innesto con l’autostrada A2 “del Mediterraneo” (al km 55,200). I percorsi alternativi, indicati in loco, sono disponibili sul sito: Stradeanas.it.