Anatra rischia di soffocare per un contenitore di plastica: l'inciviltà che uccide nel salernitano

E' la mano dell'uomo, ancora una volta, a far danni. In questo pomeriggio, a Silla di Sassano, all’interno della Villa Comunale “Paolo Borsellino”, una delle anatre che vivono nel laghetto è rimasta incastrata con il becco in un recipiente di plastica gettato in acqua da qualche incivile.

Il salvataggio

Come riporta Ondanews, il pennuto stava per essere soffocato dal contenitore: alcuni passanti, dunque, hanno allertato i Vigili del Fuoco che, giunti sul posto con rapidità, l'hanno bloccata e salvata. L'atto vandalico di ignoti, dunque, stava per costare la vita all'ennesimo animale.