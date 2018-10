Vietri sul Mare, Ancelotti cena alla braceria "Il Conte"

La braceria “Il Conte” di Vietri sul Mare apre al calcio. E non solo per la possibilità, in occasione delle gare di campionato, di seguire le partite comodamente seduti in sala ma anche con le presenze illustri del mondo dello sport. Da ultimo, ieri sera, l’allenatore del Napoli Carlo Ancellotti, il quale ha scelto di cenare all’interno del noto locale vietrese in compagnia di alcuni amici. Le foto sono state pubblicate sulla pagina Facebook della braceria.