Costiera Amalfitana: Andrea Pirlo passeggia tra le vie di Amalfi e Positano

Curiosità in Costiera Amalfitana. Andrea Pirlo, già campione di Milan e Juve (nonché tra gli undici azzurri campioni del mondo a Berlino 2016) è stato avvistato domenica a Positano (dove soggiorna in un noto albergo) dove si è concesso una lunga passeggiata. Inevitabili le foto di gruppo, le strette di mano e gli autografi a quanti, tra residenti e turisti, lo hanno subito riconosciuto. Il campione del calcio italiano ha pubblicato, sul suo profilo Facebook, anche una foto dal belvedere di via Cristoforo Colombo commentando ironicamente: “Non è così male” riferendosi allo splendido panorama alle sue spalle. Oggi, invece, ha visitato Amalfi. Una vacanza di piacere o di lavoro? Lo scopriremo presto.