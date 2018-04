Andrea Santaniello 4tet feat. Giovanni Amato

Il progetto Andrea Santaniello trio Feat. Giovanni Amato nasce dall’incontro dei tre amici musicisti campani.

Insieme fondono arrangiamenti personali e molto accurati dei più celebri standard della tradizione afro-americana sfruttando le sonorità soul dell'organo hammond di Alessio Busanca insieme all’ottimo drumming di Gino Del Prete e il “nuovo strumento” (sax baritono) di Andrea Santaniello poiché nasce come alto-saxofonista. Punta di diamante ovviamente l’inserimento del grandissimo trombettista Giovanni Amato il quale con il suo swing e il suo lirismo pari ai grandi trombettisti del jazz (Clifford Brown, Freddie Hubbard, Lee Morgan, Chet Baker ecc) si inoltreranno in un viaggio musicale che spazia dal be bop al cool jazz passando per le sonorità bossa nova fino al jazz dei giorni nostri.



Lineup:

Giovanni Amato - trumpet

Andrea Santaniello - baritone saxophone

Alessio Busanca - piano

Luigi Del Prete - drums



Art Director:

ATOM - Concerti

Tarumbò

Rock Events



*** Ingresso Gratuito