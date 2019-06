Disagi nei servizi per bambini e adolescenti con autismo: in campo l'Anfass

Negli ultimi giorni si sta verificando ritardi da parte dell’amministrazione regionale e locale e delle agenzie pubbliche (sanità, scuola, lavoro) rispetto all’ nell’applicazione delle norme e della riorganizzazione dei servizi a favore delle persone, in particolari bambini e adolescenti, con disturbo dello spettro dell’autismo

Le criticità

Per questo l’Anfass Onlus Salerno “vivamente preoccupata” per la situazione venutasi a creare anche nel nostro territorio ha indetto per giovedì 13 giugno, alle 11, una conferenza stampa per illustrare tutte le criticità. Saranno presenti il presidente di Anffas-Onlus Salerno e coordinatore regionale Anffas Campania Salvatore Parisi e il direttore sanitario dell’Anffas Onlus di Salerno, Angelo Cerracchio.