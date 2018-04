"Angel of the night": la presentazione del corto di Fernando Inglese

Momenti di cultura e di solidarietà al Centro Sociale di Salerno. Sabato 28 aprile alle 17, infatti, presso la struttura di via Guido Vestuti, verrà presentato il cortometraggio Angel of the night del regista Fernando Inglese realizzato durante l'ultima edizione di Luci d'Artista a Salerno.

La manifestazione

L'evento, patrocinato, tra gli altri, dal Comune di Salerno, è stato organizzato dall'Associazione Prima Luce e prevede, oltre alla presentazione del corto, anche un convegno che intende illustrare quelli che sono i disagi e le criticità che vivono i giovani di oggi, dalla dipendenza da droghe ai problemi legati all'abuso di alcol. Dopo i saluti del presidente dell'associazione Dante Alighieri, Pina Basile, del presidente Avo Salerno, Patrizia Durante, del presidente Lions Club Hippocratica Civitas Salerno, Gaetano Di Maio, del presidente dell'associazione Prima Luce, Gaetano Memoli, interverranno: la psicologa – direttore SERD ASL Salerno, Antonella Grandinetti; la giornalista de Il Mattino, Mariella Sportiello; il responsabile U.O.S.D. Tutela salute adulti e minori – area penale, Antonio Maria Pagano. La moderazione sarà a cura del consigliere comunale Paki Memoli mentre le conclusioni saranno affidate all'onorevole Piero De Luca. Nel corso del pomeriggio si terrà anche un momento dedicato al tema L'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni, con i professori Anna De Rosa e Regina Senatore e il tenore Antonio Palumbo. L'evento, ideato dall'associazione Prima Luce a sostegno dei Lions, prevede una raccolta fondi per la realizzazione di un parco giochi all'interno della Casa Circondariale di Fuorni.