Otto anni senza Angelo Vassallo, il ricordo di Pollica: ecco gli eventi

A otto anni dall’impunito omicidio di Angelo Vassallo, la città di Pollica si raccoglie per intitolare alla sua memoria il porto di Acciaroli e per ricordare la sua preziosa eredità di azioni e di ideali.

Gli appuntamenti

Martedì 4 e mercoledì 5 settembre è in programma “Quando la memoria diventa speranza”, una due giorni ricca di eventi, tra i quali spiccano, rispettivamente alle 19 e alle 20 di mercoledì 5 settembre, la Santa Messa in suffragio nella Chiesa dell’Annunziata e la cerimonia di intitolazione del Porto di Acciaroli, con la partecipazione del vice governatore della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e l’assessore regionale alla Sicurezza Franco Roberti. Martedì 4 settembre alle 19, invece, presso l’Istituto Comprensivo “G.Patroni” di Pollica, il presidio di Libera “Angelo Vassallo” di Pollica presenterà la rappresentazione teatrale “Sui tuoi passi”, tratta dal libro “La scelta” di Luisa Mattia, una storia di mafia tra omertà e denuncia. Seguirà la presentazione di “Ivo e Otto e la Dieta mediterranea” di Roberta Sandias, libro per bambini finalizzato a divulgare gli effetti benefici di una sana alimentazione. Per l’occasione sarà sancito un gemellaggio tra i presidi di Libera “Angelo Vassallo” di Pollica e di Bologna.



La due giorni è promossa dal Comune di Pollica in collaborazione con il Comune di Sasso Marconi, Legambiente onlus, Libera contro le mafie, l’Istituto comprensivo “G.Patroni” di Pollica, Slow Food, Sprecozero.net, l’Associazione culturale “Sulle orme di Angelo Vassallo” e la Fondazione “Angelo Vassallo”. Tra gli altri eventi, martedì 4 settembre alle ore 18.00 presso l’Arena del Mare di Acciaroli si terrà l’incontro “11° comandamento: non sprecare - Istituzioni e cittadini contro lo spreco alimentare”. Interverranno: Raffaele Donati, presidente di Slow Food Emilia Romagna; Alberto Capasso di Slow Food Campania; Valerio Calabrese, direttore del Museo Vivente della Dieta mediterranea; Gabriella Russo, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “G.Patroni” di Pollica; Stefano Pisani, sindaco di Pollica e Stefano Mazzetti, sindaco di Sasso Marconi. Il comune emiliano porterà nel Cilento la propria esperienza nelle buone pratiche anti-spreco: il suo sindaco è infatti l’ideatore del progetto Sprecozero.net, nato per riunire i comuni italiani e fare rete contro lo spreco alimentare, idrico ed energetico. E ancora, mercoledì 5 settembre alle 21.30, avverrà la deposizione in mare della corona commemorativa, con l’accensione delle candele della speranza, mentre alle 22 il ricordo si chiuderà con una fiaccolata per raggiungere il luogo dell’omicidio. Un gesto simbolico e insieme una richiesta di giustizia e verità sulla morte di Vassallo, sulla quale dopo otto anni ancora si brancola nel buio.