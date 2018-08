Entra in un'azienda per cercare lavoro, poi aggredisce un carabiniere: arrestato

Un 19enne della Sierra Leone è stato arrestato, ieri mattina, ad Angri. Il giovane, residente in un centro d’accoglienza siciliano da due anni, si era introdotto all’interno di un’azienda di conserve alimentare situata in via Nazionale. Poi si era seduto su un macchinario chiedendo a gran voce di poter lavorare.

L'intervento

I responsabili dell’impresa - riporta Il Mattino - hanno immediatamente allertato i carabinieri che, una volta giunti sul posto, riescono a bloccarlo e a condurlo in caserma. Ma, durante i controlli, lo straniero ha aggredito un militare, prendendolo a schiaffi e rompendo anche una sedia, che gli aveva chiesto i documenti di identificazione. Il 19enne è stato ammanetto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.