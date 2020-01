Abusi sul figlio piccolo, indagato per violenza sessuale un uomo di Angri

Abusi sessuali sul figlio di quattro anni, indagato per violenza sessuale. Sono i contorni di un'indagine della procura di Nocera Inferiore, nei confronti di un uomo, ultra 40enne, indiziato per aver commesso violenza nei confronti del figlio piccolo. L'indagine si rifà a fatti del 2018, con la denuncia partita dalla madre del ragazzino, separata dal marito.

L'indagine

Giorni fa, il consulente del tribunale di Nocera Inferiore ha valutato l'attendibilità del minore, sentito mesi fa in un incidente probatorio, richiesto dal tribunale per registrare la sua testimonianza, da utilizzare poi eventualmente in un futuro processo. Il piccolo, pur con qualche dubbio sollevato su alcune risposte, avrebbe confermato su lunghe linee quella che è l'ipotesi dell'accusa. L'indagine partì dopo la denuncia della madre, che non fu l'unica ad accorgersi che qualcosa non andasse nel figlio piccolo. La testimonianza del minore, insieme a tutti gli elementi contenuti nel fascicolo del pm, saranno ora oggetto di un'ultima valutazione, prima dell'eventuale richiesta di rinvio a giudizio con formulazione del capo d'imputazione. O di un non luogo a procedere nei confronti dell'imputato.