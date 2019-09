Lavori alla rete idrica: manca l'acqua ad Angri per nove ore

GORI comunica che per lavori programmati è necessario sospendere l'erogazione idrica dalle 9 alle 18 di giovedì 26 settembre 2019 ad Angri.

Le zone coinvolte

Via Concilio, Via Amendola, Via Raiola, Via da Procida, Via Murelle, Via Giudici, Via Zurlo, Via Incoronati, Via Arnedi, Corso Italia, Via Marconi, Via Canonico Fusco, Via di Mezzo, Via Cervinia, Corso Vittorio Emanuele, Via Semetelle, Via Risi, Piazza Sorrento, Via Fleming, Via Matteotti ed in tutte le traverse della zona.