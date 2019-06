Angri, ritrovata la donna scomparsa ieri pomeriggio dalla sua abitazione

E' stata ritrovata dopo ore di grande appensione Annamaria I. , la 47enne di Angri di cui non si avevano più notizie dalla giornata di ieri, dopo essere andata a Pagani a trovare un'amica. La donna non era più tornata a casa e la famiglia, preoccupata, aveva lanciato l'allarme ad amici, parenti e forze dell'ordine. Anceh con messaggi attraverso i social. Quando è stata trovata, è apparsa in stato confusionale, secondo i carabinieri. Di lei non si avevano più notizie da ieri pomeriggio, alle 15.00.